В ВСУ заверили, что передислокация плановая и не связана с трагедией.

Подразделение, в котором служил погибший возле украинско-белорусской границы Сергей Панасюк, перевели под Бахмут. Родственники считают, что правду о смерти солдата хотят скрыть, но в ВСУ заверили, что передислокация плановая.

Родственники погибшего в комментарии изданию "Украинская правда" сообщили, что 1 марта подразделение начали перебрасывать на бахмутское направление, а Панасюк погиб 25 февраля. При этом сообщается, бойцов "перевозили с серьезным сопровождением, многим не дали даже попрощаться с родными".

Кроме того, якобы бойцаам не предоставили нужной экипировки, из-за чего пришлось открывать сборы на тепловизоры, амуницию и прочее. Также утверждается, что одним военным сказали, что их везут на полигон в Житомирской области, а другим – что на Запорожье.

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В Северном объединенном пресс-центре ВСУ сообщили, что передислокация воинской части A7062 на восток плановая и не связана с трагедией.

"Передислокация воинской части A7062 осуществлялась плановой в соответствии с решением руководства Вооруженных Сил Украины, с целью замены равнозначного подразделения Сил территориальной обороны, которое выполнило боевую задачу на востоке Украины и требовало соответствующей замены (ротации), обеспечения обороны и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на других направлениях", - говорится в ответе на запрос журналистов.

Гибель Сергея Панасюка - что известно

Военнослужащий терробороны Волыни Сергей Панасюк погиб от огнестрельного ранения в результате перестрелки, которая произошла около 5 утра 25 февраля на наблюдательном посту вблизи села Тур на Ратнивщине - на границе с Беларусью.

По словам инспектора сектора коммуникации Нацполиции области Марины Балдыч, выстрелы точно осуществлялись не со стороны Беларуси. По факту гибели военного сведения внесены в ЕРДР по статье об умышленном убийстве.

У 33-летнего погибшего остались дочь и сын.

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