Военнослужащий подорвался на гранате / фото УНИАН

В среду, 16 сентября, около 01:25, находясь в блиндаже, подорвался на гранате Червинский Роман Ярославович, в результате чего он получил травму несовместимую с жизнью.

Об этом сообщает Яворовская районная государственная администрация на своей странице в Facebook.

Роман Ярославович, 29.07.1991 года рождения, житель г. Яворова, призван на военную службу в 2011 году.

В 2015 году мобилизован Яворовско-Мостиским ОРВК и проходил службу, как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Фото Яворовская районная государственная администрация / Facebook

Ранее сообщалось, что во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранение средней степени тяжести. Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

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Автор: Денис Прядко