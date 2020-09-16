В среду, 16 сентября, около 01:25, находясь в блиндаже, подорвался на гранате Червинский Роман Ярославович, в результате чего он получил травму несовместимую с жизнью.
Об этом сообщает Яворовская районная государственная администрация на своей странице в Facebook.
Роман Ярославович, 29.07.1991 года рождения, житель г. Яворова, призван на военную службу в 2011 году.
В 2015 году мобилизован Яворовско-Мостиским ОРВК и проходил службу, как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Ранее сообщалось, что во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранение средней степени тяжести. Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.
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