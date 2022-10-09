Также анонсирована передача Украине системы ПВО IRIS-T.

Германия объявила о новых поставках оружия Украине, в частности системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

О поставках оружия объявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт во время визита в Литву, передает CNN.

Кроме этого, Германия создаст новую бронепихотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

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"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО - одна из таких сфер, где необходимо действовать", - отметила министр.

Ламбрехт в ходе визита в Литву провела встречу с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, чтобы обсудить совместные военные учения и усиление контингента НАТО.

Напомним, после того как Россия вторглась в Украину, балтийские государства: Эстония, Латвия и Литва потребовали, чтобы в их регионе было проведено самое большое наращивание боеспособных сил НАТО в Европе со времен окончания холодной войны.

В Литве Ламбрехт заявила, что НАТО должно активнее защищать себя от России и президента Владимира Путина. По ее словам, страны, входящие в Североатлантический альянс, "не могут знать, как далеко может зайти путинская мания величия".

"Одно можно сказать наверняка: нынешняя ситуация означает, что нам нужно делать больше вместе, – сказала Ламбрехт во время посещения немецких войск, дислоцированных в Литве. - Жестокая агрессивная война России в Украине становится все более жесткой и беспринципной. Российская угроза применения ядерного оружия показывает, что у российских властей нет никаких рамок".

Проблемы с предоставлением немецких танков Украине: детали

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Кристин Ламбрехт придерживаются мнения, что Украине не нужно поставлять танки. В частности, Шольц объяснял, что Германия не отправляет Украине танки, поскольку не желает спровоцировать расширение масштабов войны.

В июле глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, что Германии нужно отказаться от так называемых круговых поставок тяжелого вооружения Украине и начать поставлять его напрямую. "Мы должны найти в себе мужество признать, что круговые поставки работают не так, как мы себе представляли, и соответственно должны вместо них перейти к прямым поставкам", - пояснила тогда свою позицию Штрак-Циммерман.

А 22 сентября президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с предоставлением Германией вооружения для Украины. Президент отметил, что танки не поставят точку в войне. "Бронированная техника для нас - это вопрос выживания украинцев... Это не только танки, это и (противотанковые гранатометы) "Матадоры", это бронированная техника, которая есть у Германии, которую мы очень хотим и просим у Шольца", - сказал Зеленский.

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