Также Украина получила еще 11 бронетранспортеров M113.

Германия передала Украине еще три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

В частности, в разделе о предоставленной Украине военной поддержке говорится о том, что ею уже получено 15 зенитных самоходных артиллерийских установок GEPARD (добавилось еще три, поскольку ранее речь шла о 12 таких установках).

Также Украина получила от Германии 44 бронетранспортера M113 (добавилось еще 11, потому что ранее было известно о передаче 33 таких бронетранспортеров).

Напомним, отдельно сказано, что планируется отправить в Украину 20 ракетных пусковых установок калибра 70mm вместе 2 тысячами ракет и лазерными цілепокажчиками, 1 тыс 592 снарядов для артиллерии калибром 155mm, 255 снарядов Vulcano для артиллерии калибром 155mm, 60 тыс 200 снарядов калибром 40mm, 6 единиц автопогрузочной техники, 40 единиц устройств связи для борьбы с беспилотниками, 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 30 пулеметов MG3, 4 тыс боеприпасов для самохитных зенитных вооружений и другую технику и оборудование.

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