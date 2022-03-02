Для безопасности гражданского судоходства Военно-морскими силами ВСУ было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что российский черноморский флот продолжает тактику сухопутных подразделений Российской Федерации, пытаясь прикрываться жизнями гражданских.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Ради безопасности гражданского судоходства Военно-морскими силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря. В то же время российский Черноморский флот продолжает тактику сухопутных подразделений РФ, пытаясь прикрываться жизнями гражданских", - отмечается в сообщении.

Как сообщаются в Генштабе, по состоянию на 2 марта корабли Российской Федерации требуют от гражданского судна "HELT" зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну "HELT" огонь.

"Это ничто иное, как пиратство 21 века", - отмечается в сообщении.

В Генштабе напомнили, что за время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, флот РФ обстрелял уже два гражданских судна и два судна российские оккупанты захватили в плен (в том числе поисково-спасательное судно "Сапфир", что выполнял гуманитарную миссию).

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина еще с 24 февраля закрыла морской район в северо-западной части Черного моря для отпора вооруженной агрессии РФ с морского направления.

Отмечается, что целью закрытия района является обеспечение безопасности всех гражданских судов от угроз, созданных преступной деятельностью государства-агрессора.

Также это позволит создать условия для быстрого реагирования ВМС Украины на незаконное пребывание в территориальных водах Украины кораблей военно-морского флота России, которые наносят ракетные удары по суверенной территории Украины, в том числе по гражданским объектам, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

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