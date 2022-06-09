Враг планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62.

На фронте россияне готовятся к форсированию водных преград, а также развертывают дополнительные подразделения артиллерии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"С целью улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных преград. Вел воздушную разведку БпЛА. Планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У", - говорится в сообщении.

В то же время за минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбито семь атак врага, уничтожено три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что российские силы продолжают штурм украинских позиций в Северодонецке. В то же время оккупанты стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

Вас также могут заинтересовать новости: