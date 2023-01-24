Жданов убежден, что пока Украине не получит весь пакет военной помощи, нет смысла начинать активные боевые действия.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что призыв Соединенных Штатов к Украине о том, что пока стоит повременить с масштабным контрнаступлением является правильным. Он связан с графиком поставок Украине новой техники, без которой операция может не удасться.

"Дело в том, что поставки идут согласно графиков. Вот их сейчас утвердили. Помните, генерал Милли встречался с генералом Залужным, там согласован план поставок. И мы знаем даты, когда они будут. Поэтому это все согласно плану, это не то, что мы будем сидеть, смотреть на луну и ждать, когда придет следующий эшелон с бронетехникой, или приедут эти машины – каким-то другим волшебным способом попадут в Украину. Нет, там все четко распланировано: кто, когда, чего и сколько", – объяснил Жданов, отвечая на вопросы подписчиков в эфире на YouTube.

Эксперт напомнил, что на территории Европы уже наблюдаются эшелоны с техникой, которые двигаются в восточном направлении

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"Поэтому, поверьте, никто ничего ждать не будет. Есть график поставок, который будет максимально выполняться, и никто лишнего дня (тянуть – ред.) не будет", – отметил он.

В то же время рекомендацию Штатов о том, что пока не стоит начинать масштабное контрнаступление, Жданов назвал "абсолютно правильной".

"Пока мы не получим весь пакет помощи, нет смысла начинать активные боевые действия, потому что именно той техники или вооружения, которое не успело дойти, может не хватить для достижения успеха в, допустим, контрнаступательной операции", – резюмировал эксперт.

Передача военной техники Украине: последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые были обещаны ранее, и уже присматривается к танкам Abrams.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что до передачи Украине немецких танков Leopard "осталось полшага". Решение будет скоро принято.

22 января стало известно, что Королевство Марокко передало Украине неизвестное количество танков Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии. 20 лет назад они были закуплены в Беларуси.

При этом, Италия и Франция завершают подготовку к отправке в Украину зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Глава МИД Италии Антонио Таяни также анонсировал и другую помощь, но отказался сообщать детали.

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