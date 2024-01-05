Ударов вроде атак 29 декабря и 2 января может быть еще несколько, считает Романенко.

Российская Федерация работает над повышением своей эффективности, применяя различные типы вооружения во время атак. Кроме того, у врага есть неприкосновенные запасы оружия, считает генерал, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

"Возможно для разработок чего-то нового у врага не хватает сил. Однако из последних разработок у РФ есть корабельные ракеты "Циркон", но по модернизациям их можно применять не только на кораблях, но и в комплексе, то есть они являются универсальными. Например, это как "Искандер" на пусковых оперативно-тактических ракетных комплексах, а модернизированные "Искандеры" применяют с самолетов МиГ-31К, чтобы скорость "Искандера", который в таком случае называется "Кинжал", была гиперзвуковой. То есть с самолета эта ракета преодолевает критерий скорости в 5 Махов и становится тяжелой целью для ПРО", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Романенко подчеркнул, что вместе с союзниками Украине нужно работать над производством ЗРК с возможностями противодействовать в том числе и ракетам "Циркон".

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"По последним двум воздушным ударам 29 декабря и 2 января мы видим, что у РФ, к сожалению, есть в арсенале еще достаточно широкий спектр вооружения, который она может применять. А с учетом количества этого вооружения, то подобных ударов может наноситься еще несколько. Поскольку идут расходы этих ракет, то дальше вероятность таких ударов уменьшается. То есть еще 3-4 удара они способны нанести ракетами, хотя у них есть неприкосновенные запасы с учетом того, что РФ позиционирует войну не столько с Украиной, сколько с НАТО", – отметил генерал.

При этом Романенко добавил, что принятие решений по комплексному подходу в формировании подобных ударов – что и в каких количествах будет применено – исходит из амбиций Путина на текущее время. После этого профильные российские структуры готовят массированные атаки.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Вечером в четверг, 4 января 2024 года Силы обороны юга сообщили о том, что российские оккупанты вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный ракетами "Калибр". Враг имеет наготове восемь ракет.

Тем временем в Белом доме рассказали, что во время ударов по Украине в период новогодних праздников россияне били баллистическими ракетами, которые РФ получила от КНДР. Это свидетельствует о растущей поддержке Ким Чен Ыном военных усилий Москвы.

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