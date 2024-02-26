Генерал отметил, что с новым главнокомандующим ВСУ еще не встречался.

Генерал Валерий Залужний был очень эффективен на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины, и генерал Александр Сырский – не хуже. Так смену военного командования в Украине прокомментировал генерал армии Соединенных Штатов Америки Уэсли Кларк.

"Генерал Залужный был очень эффективным главнокомандующим Вооруженными Силами. На Западе никто не ожидал, что Украина выживет. Генерал Сырский – не хуже. Мы еще не встречались. Но, кажется, у него очень успешная история военного командующего", – сказал он в интервью LIGA.net.

При этом говоря о том, что может изменить ситуацию на поле боя, Кларк заговорил о "соревновании инноваций".

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"В начале [полномасштабной] войны всех поразила способность Украины эффективно применять беспилотники и наносить удары "байрактарами". Позже большое впечатление произвело широкое использование FPV-дронов. Каждая война имеет свой характер и технологии. В войне во Вьетнаме инновацией стал вертолет. Во время войны в Персидском заливе 1991 года новой была глобальная система позиционирования. В 2003 году, когда США вторглись в Ирак, новостью стала скорость материально-технического обеспечения и способность быстро продвигаться под огнем. Захватить весь Ирак за три недели – это было впечатляюще", – рассказал генерал.

В нынешней войне ключевая инновация – это использование беспилотников. Они являются отличительной ее характеристикой.

"Но россияне тоже не дураки, они учатся, у них есть собственные дроны. Сегодня происходит постоянная гонка модернизаций в военной тактике. Россия и Украина соревнуются, кто быстрее внедрит на поле боя самую революционную технологию", – добавил он.

По словам Кларка, Украина должна победить в этом соревновании, поскольку это вопрос выживания.

Изменения в военном командовании Украины

8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего Вооруженными силами генерала Валерия Залужного. Его должность получил генерал-полковник Александр Сырский.

Генерал-лейтенанта Александра Павлюка назначили командовать Сухопутными войсками ВСУ вместо Сырского.

11 февраля Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенными силами ВСУ. На этот пост назначили Юрия Содоля. Новых командующих получили также Десантно-штурмовые войска ВСУ (назначен Игорь Скибюк) и Силы территориальной обороны (должность получил Игорь Плахута).

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