Бойцы бригады 'Лють' воюют на американских пушках времен Второй мировой

Бойцы работают по скоплению российских оккупантов - посадках, зданиях и других укрытиях пехотинцев.

Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" воюет на Торецком направлении американской гаубицей M101 калибра 105 мм.

Как говорится в сюжете "Армия Tv", это полевая гаубица времен Второй мировой войны, которая десятилетиями доказывает свою эффективность на поле боя. Наводчик пушки "Джексон" рассказал, что "пересел" на американскую М101 с советской Д-30.

Бойцы работают по скоплению российских оккупантов - посадках, зданиях и других укрытиях пехотинцев. По словам воинов, старая техника не подводит при условии своевременного обслуживания, несмотря на свой возраст.

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Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов рассказал, что российские оккупанты на горячем Покровском направлении страдают от обморожений и жалуются на отсутствие провизии.

По его словам, пленные россияне с Покровского направления жалуются на постоянные обморожения и отсутствие провизии, рассказывают что вместо воды едят снег, если повезет топят его, еду собирают по рюкзакам 200-х и эвакуированных 300-х.

В то же время руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что оккупанты, перегруппировавшись, начали вторую волну наступления на Донбассе.

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