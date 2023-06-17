Франция, возможно, оказалась на грани нового дипскандала.

Франция, возможно, оказалась на грани нового дипломатического скандала: местные журналисты сняли репортаж с позиций оккупантов в Украине, ни разу не вспомнив, кто является агрессором в войне.

Речь идет о сюжете телеканала TF1, опубликованном 15 июня на официальной странице телеканала в YouTube. Видео длится 2.29 минут и охватывает кадры дороги к фронтовой позиции россиян, их комментарии о ситуации с оружием (наличием боеприпасов и дронов, которые оккупанты применяют против армии Украины).

Также были сняты фрагменты, как оккупанты используют стрелковое оружие и об их жизни в блиндажах.

Однако, как отмечает Европейская правда, в сюжете нет никакого упоминания об ответственности России за начало войны. Эту тему, а также факты из более широкого контекста полномасштабного вторжения "замолчали".

В закадровой начитке упоминается лишь то, что оккупанты готовятся и ждут украинского контрнаступления.

Во Франции произошел дипскандал из-за заявления посла

Напомним, что 22 апреля во Франции произошел скандал из-за заявления посла КНР Лу Шайе. Дипломат, представлявший Китай во Франции, поставил под вопрос принадлежность временно оккупированного Крыма к украинским территориям. Он заявил, что этот вопрос контекстный и зависит от восприятия ситуации.

В ответ посол Украины во Франции Вадим Омельченко отмечал, что ситуация скандальная, ведь слова Лу Шайе идут вопреки официальным заявлениям МИД Китая.

В Франции прокомментировали этот инцидент только на следующий день. Там призвали посла объяснить, он высказывает свое мнение или освещает общую позицию Китая. Также там подчеркнули, что право Украины на Крым признали еще в 1991 году все страны ООН.

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