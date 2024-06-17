Сейчас на этом направлении ведутся активные штурмовые действия, россияне пытаются продвигаться вперед.

На Харьковском направлении очень много личного состава российской армии. Оккупанты маскируются, роют норы, но самая большая проблема - их средства РЭБ.

"В основном мы работаем на линии Липцы, Глубокое и Стрелечья. Враг пытается не потерять то, что он захватил за этот месяц. Сейчас продолжаются активные штурмовые действия. Противник пытается идти вперед, но это выглядит не как попытка удержать, а как выполнение приказа двигаться в сторону Липцы, Харькова. Однако захватчикам ничего не удается. С нашей стороны тоже при любой возможности осуществляются штурмовые действия, чтобы улучшить свои позиции, захватываем посадку за посадкой, дом за домом, где это возможно", - рассказал в эфире "Еспресо" заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич.

По его словам, россияне не возводят инженерные фортификации, а просто роют норы в земле в посадках. ВСУ очень мешают средства РЭБ, которые противник активно использует против наших дронов.

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"Бывают такие, что почти вслепую летаешь. Здесь применяется врагом очень мощная система РЭБ, беспрецедентная, такого еще в этой войне не было. Но работаем, у нас есть специальные операции, чтобы выбивать эти средства противника. Это объединенное огневое воздействие, и дроны, и другие артиллерийские средства для того, чтобы подавить такие их системы как "Житель" или "Панцирь". Если этого не сделать, то летать невозможно. А если не летаешь, то погибает пехота, то есть не прикрываешь с воздуха, не выбиваешь вражеский штурмовой потенциал", - пояснил Маляревич.

Война в Украине - ситуация в Харьковской области

Как писал УНИАН, оккупантов отбросили от села Липцы, что к северу от Харькова. Однако агрессор постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны.

По словам военных, ситуация на Харьковщине Силами обороны стабилизирована, на двух отрезках, где враг перешел границу, ведется активная работа, чтобы выбить противника с его позиций.

Россия не намерена прекращать свое наступление в Харьковской области, где она несет тяжелые потери. Стоит задача создать "буферную зону", заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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