Пилоты "Мунфиш" и "Джус" открыли путь для передачи Украине западной авиатехники.

26 августа Украина потеряла одного из своих лучших пилотов. Об этом заявила ветеран российско-украинской войны и общественный деятель Мария Берлинская, комментируя гибель Алексея Меся (позывной "Мунфиш").

Она напомнила, что "Мунфиш" и "Джус" (Андрей Пильщиков. Погиб в августе 2023 года) были теми пилотами, которых увидела Америка на своих экранах. Они опровергли мифы российской пропаганды о том, что украинцы это "дикари", которым нельзя давать современное оружие.

"Это ребята с голливудской внешностью, с безупречным английским, с очень четко прописанными месседжами. Они были теми, кто убедил американский народ... Этот визит стал одной из точек отсчета к тому, чтобы Украина получила первую партию F-16", - высказала мнение Берлинская. Видео дня

По ее словам, "Мунфиш" и "Джус" сделали гигантскую работу и продемонстрировали, что именно самолеты F-16 являются лучшим выбором для украинской стороны. "Партнеры убеждали нас, что F-16 для Украины это "слишком дорого"", - добавила Берлинская.

Также общественный деятель рассказала о дальнобойных БПЛА. Эксперт считает, что они являются важным элементом войны, который заставляет россиян тратить очень дорогие ресурсы для обороны своей территории. При этом нужны комбинированные удары, где будут использовать как БПЛА, так и дальнобойные ракеты.

Новое оружие Украины - что интересного

В августе президент Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении украинской ракеты-дрона "Паляница". Эксперты рассматривают ее как дешевое и одновременно мощное оружие большой дальности.

Позже президент заявил об испытании первой украинской баллистической ракеты. О каком именно комплексе идет речь, Зеленский не рассказал.

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