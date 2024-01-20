Он отметил, что преимущество в воздухе на линии боевого столкновения на подконтрольной Украине и оккупированной территории - это ключ к успеху операций.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат подробно рассказал, как именно самолеты F-16 смогут изменить ход войны с Россией и в каких сферах Украина будет их использовать.

В интервью "Фокусу" он отметил, что преимущество в воздухе на линии боевого столкновения на подконтрольной Украине и оккупированной территории - это ключ к успеху операций.

"Нужно не 2-3 самолета, чтобы достичь этого успеха. Понятно, что нужны самолеты, которые не будут уступать в тактико-технических характеристиках российским самолетам Су-35, которые являются основными противниками в воздухе сегодня. Нужны те модернизации F-16, которые смогут противостоять такому противнику, у которых есть мощные радары, которые могут конкурировать с ними".

Он добавил, что главное в самолете - бортовое РЛС - это радар, чтобы увидеть противника, поскольку сейчас никто не воюет в ближних воздушных боях, как во Вторую мировую.

Также, по словам Игната, самолеты F-16 смогут играть важную роль в защите от ракет и дронов.

"Конечно, баллистические ракеты F-16 не собьет, ни один самолет не собьет баллистику. А вот крылатую ракету и дроны - по силам. Этот самолет создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны и активно применяться. Сейчас наши летчики пытаются сделать это на МИГ-ах и СУ-шках советских 80-х годов еще, которые не модернизированы. Но это чрезвычайно сложная задача. F-16 будут делать это эффективнее", - рассказал Игнат.

Кроме того, он добавил, что F-16 помогут уничтожить Крымский мост, по которому идут стратегические поставки - вода, еда, одежда, амуниция, боеприпасы, горючее, оружие – для российской армии.

"Вы видите, сколько у россиян ежедневно уничтожается на поле боя различной техники. И им это все надо пополнять... И потому уничтожать логистику - эти базы небольшие, полевые пункты управления, склады боеприпасов - вот это все можно уничтожить высокоточным ударом с самолетов. Самолет имеет большой спектр вооружения и может наносить врагу болезненные удары по таким целям", - отметил спикер ПС.

Игнат добавил, что для того, чтобы закончить войну, Украине нужно высокотехнологичное дальнобойное оружие в большом количестве, такое как ракеты ATACMS, Taurus, StormShadow.

"Нам важно иметь количество, чтобы бить врага эффективнее. Тогда это будет серьезная помощь нашим собратьям из Сухопутных войск. Мы понимаем, в каких условиях они сейчас воюют на фронте... Поэтому авиационная поддержка очень важна... Это и нанесение ударов на дальних подступах, чтобы уменьшить поставки вражеских боеприпасов и логистики", - отметил Игнат.

Оружие для Украины

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что приоритет Украины в войне на этот год - получить превосходство в воздухе над Россией. Также министр добавил, что с целью победы Украины в войне в дополнение к самолетам надо предоставить дальнобойные ракеты, дроны и системы радиоэлектронной борьбы.

Также Кулеба сообщал, что подготовка к первому воздушному удару из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану, и выразил убеждение, что уже в этом году в небе Украины будут первые воздушные победы с применением этих самолетов.

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