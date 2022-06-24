Об этом говорится в выводах Европейского Совета, одобренных на встрече глав государств и правительств стран-членов ЕС 23 июня в Брюсселе.

Европейская комиссия вскоре представит предложение о предоставлении Украине до 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета, одобренных на встрече глав государств и правительств стран-членов ЕС 23 июня в Брюсселе.

"Европейский совет отмечает, что Европейская комиссия вскоре представит предложение о предоставлении Украине новой исключительной макрофинансовой помощи в объеме до 9 миллиардов евро в 2022 году. Она призывает Комиссию быстро представить предложения по поддержке ЕС для восстановления Украины на консультациях с международными партнерами, организациями и экспертами", - отмечается в выводах.

Напомним, лидеры стран Евросоюза призвали Совет ЕС ускорить военную поддержку Украины. В настоящее время общий объем средств, выделенных ЕС на вооружение для Украины, составляет два миллиарда евро.

В частности, с этой целью лидеры ЕС призывают Совет ЕС "быстро работать над дальнейшим усилением военной поддержки".

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