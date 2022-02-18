Советник главы МВД Геращенко считает, что заявления лидеров "ЛДНР" об эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию - это "окончательная агония Минских соглашений".

В Министерстве внутренних дел предположили, что оккупанты готовят "масштабные провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории".

Об этом в Facebook заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Заявления лидеров террористических организаций "ЛДНР" Пушилина и Пасечника - это, по-моему, окончательная агония Минских соглашений. О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло врут своим заложникам о несуществующем наступлении Вооруженных сил Украины", - написал он.

По мнению Геращенко, готовятся масштабные провокации "с еще более массированными обстрелами украинской территории".

"Мы ответим на это правдой, показав всему миру, что ВСУ прочно стоит на своих позициях и не собирается наступать, подыгрывая врагу", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилин отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Однако в Ростовской области об "эвакуации" ничего не знают.

Напомним, в последние два дня российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.

Президент США Джо Байден считает, что дальнейшее вторжение РФ в Украину может произойти в следующие несколько дней. Президент США отметил, что Россия может начать военную операцию против Украины под "чужим флагом".

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