На последнем блокпосте оккупанты людей держали более двух суток.

Накануне почти полтысячи автомобилей с оккупированных территорий вместе с эвакуационными автобусами ближе к ночи добрались до Запорожья.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

На последнем блокпосте оккупанты людей держали более двух суток. Целые семьи вынуждены были ночевать прямо в машинах, потому что оттуда их россияне не выпускали. И даже пытались убедить вернуться обратно.

Спасенные украинцы рассказали об адской дороге и оккупации.

Один из мужчин утверждает, что оккупанты просто ими прикрывались, а потом еще со своих позиций били артиллерией рядом с колонной.

Большинство людей с оккупированных территорий Запорожья и Донбасса. Они рассказали и о полностью разрушенных жилищах в Мариуполе, а также о режиме оккупантского террора в Энергодаре.

Часть людей намерена остаться в Запорожье, но большинство планирует двигаться дальше в западные регионы.

Как сообщал УНИАН, 13 мая стало известно, что в Мариуполь возвращается все больше местных жителей из-за невозможности выехать в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию.

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