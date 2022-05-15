Накануне почти полтысячи автомобилей с оккупированных территорий вместе с эвакуационными автобусами ближе к ночи добрались до Запорожья.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
На последнем блокпосте оккупанты людей держали более двух суток. Целые семьи вынуждены были ночевать прямо в машинах, потому что оттуда их россияне не выпускали. И даже пытались убедить вернуться обратно.
Спасенные украинцы рассказали об адской дороге и оккупации.
Один из мужчин утверждает, что оккупанты просто ими прикрывались, а потом еще со своих позиций били артиллерией рядом с колонной.
Большинство людей с оккупированных территорий Запорожья и Донбасса. Они рассказали и о полностью разрушенных жилищах в Мариуполе, а также о режиме оккупантского террора в Энергодаре.
Часть людей намерена остаться в Запорожье, но большинство планирует двигаться дальше в западные регионы.
Как сообщал УНИАН, 13 мая стало известно, что в Мариуполь возвращается все больше местных жителей из-за невозможности выехать в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию.