Сергей Гайдай отметил, что жителей Попасной и Рубежного оккупанты не выпускают.

Российские военные открыли огонь по эвакуационному автобусу с людьми в понедельник, 25 апреля. Атака произошла на подъезде к Рубежному.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Эвакуация. 12 северодончан направляются в безопасные города. До Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что при обстреле потеряли один автобус, но люди не пострадали.

"Все меньше людей готовы эвакуироваться. Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут в поезда полупустыми. Так, сегодня из Северодонецка выехало всего двенадцать. На свободной Луганщине до сих пор остаются более 60 тысяч населения", - отметил Гайдай.

Кроме того, он указал, что жители Попасной и Рубежного хотели бы уехать, но оккупанты их не выпускают и систематически обстреливают наши эвакуационные автобусы.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины, а договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставки в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Кроме того, в Запорожской областной государственной администрации сообщили, что на Пасху, 24 апреля, с гуманитарной эвакуационной колонной, которая вчера выехала из Запорожья в Мариуполь, пропала связь.

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