26 марта российские оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, в результате чего погибли четыре украинских военнослужащих.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить эскалацию на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

Министр напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибли 23 военных Вооруженных сил Украины. А 26 марта российские оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, в результате чего погибли четыре украинских военнослужащих.

"Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию со стороны России", - отметил Кулеба.

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Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи шумов погибли четверо военнослужащих Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Денис Прядко