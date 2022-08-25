Город в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы.

В результате обстрелов российских оккупантов город Энергодар Запорожской области полностью остался без света и воды.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы! Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды", - подчеркнул он.

Орлов добавил, что сейчас выясняется, насколько критической является ситуация, и можно ли исправить ее в ближайшее время.

"Относительно дальнейшей работы Запорожской АЭС и общей ситуации на предприятии – ждем официальный комментарий от НАЭК "Энергоатом", - отметил мэр.

Также местные СМИ пишут, что в Запорожской области россияне подожгли лес на окраине Энергодара.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что миссия Международного агентства по атомной энергии должна как можно быстрее взять под контроль ситуацию на Запорожской АЭС.

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