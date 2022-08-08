Аналитики отмечают, что в перечень входит только та военная техника, по которой есть фото или видеозаписи, поэтому реальное количество значительно выше зафиксированного.

С начала полномасштабного вторжение в Украину Россия уже потеряла более 5 тысяч единиц военной техники.

Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Oryx, которая ведет подсчет уничтоженной и захваченной военной техники, передает Укринформ.

В частности, по состоянию на 7 августа известно о 3238 единицах уничтоженной российской техники, 109 - поврежденной и 326 - "брошенной". Еще 1410 единиц российской техники было захвачено украинскими военными. Отмечается, что техника в категории "брошенная", вероятнее всего, была впоследствие захвачена или уничтожена.

В частности, россияне потеряли 929 танков, из которых 565 было уничтожено, 35 повреждено, 49 – "брошено". Еще 280 танков было захвачено.

Также россияне потеряли 518 боевых бронированных машин, более тысячи БМП, более 140 БТРов, 32 бронеавтомобиля с противоминной защитой.

Кроме этого, россияне потеряли 14 тяжелых минометов, 74 единицы буксируемой артиллерии, 152 самоходных артиллерийских установок и 94 реактивных системы залпового огня (РСЗО).

Зафиксировано 37 сбитых российских самолетов (еще один поврежден) и 49 потерянных вертолетов. Также российские оккупанты потеряли 104 беспилотника, из которых 54 уничтожено и 50 захвачено.

Зафиксированы потери и на море - 11 кораблей, из которых 8 уничтожены, еще 3 повреждены.

Аналитики Oryx отмечают, что в этот перечень входит только та военная техника, в отношении которой есть фото или видеозаписи. Поэтому реальное количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром Генштаб ВСУ раскрыл новые потери РФ у Украины. В частности, за субботу украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов. Также уничтожены три танка, три артиллерийских системы, 5 средств ПВО и другая военная техника россиян.

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