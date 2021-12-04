Содержание войск РФ у Украины, по сравнению с другими кампаниями Кремля, не такое уж и дорогое.

Ежесуточно из бюджета РФ на содержание российских войск у границ Украины идет примерно 10 миллионов долларов.

Об этом в эфире телеканала ДОМ сообщил военный эксперт, капитан І ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко.

Эти данные рассчитаны на 94 тысячи военных России, о перемещении которых заявляла разведка.

По сравнению с другими кампаниями эти расходы, говорит Рыженко, для Путина не являются слишком масштабными. Содержание группировки численностью в 120 тысяч военных в Афганистане стоило россиянам почти треть миллиарда в сутки.

Читайте такжеРазведка США: РФ планирует привлечь к новому наступлению на Украину около 175 тысяч военных"А насчет использования войск... Я хочу сказать, что бюджет Российской Федерации на протяжении 25 лет увеличился в 12 раз. У них сейчас на одного военного приходится 100 тысяч долларов. Это в 6 раз больше, чем на одного военного Украины", — уточнил эксперт.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова