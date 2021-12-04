В случае полномасштабного вторжения РФ стоимость доллара может вырасти до 60 гривень.

В случае полномасштабной агрессии РФ против Украины либо эскалации ситуации на Донбассе национальная валюта упадет вдвое - до 60 гривень за доллар.

Об этом заявил аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии сайту UBR.ua.

Возможную девальвацию гривни эксперт объясняет следующими причинами

утопичность противостояния такой крупной и опытной в войнах стране, как РФ;

военные действия даже в случае защиты Украины со стороны партнером отдалят перспективу ее инвестиционной привлекательности на годы вперед. Орыщак предполагает, что в таком случае спекулянты будут активно конвертировать гривню в доллары и евро.

По его словам, в сложившейся ситуации делать оптимистичные прогнозы - неправильно, учитывая многолетний конфликт между Украиной и РФ.

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"Кроме того, различные недоговоренности и конфликты между Россией и США, или Россией и ЕС по газовому вопросу только усиливают вероятность вовлечения Украины, как территориально привлекательной страны, в военные действия", - говорит аналитик.

Он прогнозирует, что в случае новой агрессии РФ увеличится отток граждан из Украины.

"Отток населения, при сокращении покупательской способности людей, сулит ростом задолженности и по оплате "коммуналки", и перед банковским сектором в целом в части увеличения числа плохих кредитов. Эти причины только поддерживают идею, что гривна упадет как минимум вдвое по отношению к доллару США", - прогнозирует Орыщак.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован