В частности, россияне не будут обращать внимания на гибель мирного населения Украины в попытке уничтожить украинские бомбардировщики Су-24, которые являются носителями ракет типа Storm Shadow или SCALP.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев. Владислав Селезнев сообщил о страшных намерениях российских захватчиков продолжать наносить ракетные удары по объектам в глубоком тылу Украины.

Эксперт объяснил, почему происходят российские удары по объектам военной инфраструктуры, которые расположены в западных регионах Украины. Он отметил, что действия россиян - это ракетный террор, потому что они не обращают внимания на сопутствующие потери, когда из-за ракетных ударов гибнут мирные украинцы.

"Но мы не имеем права недооценивать врага, потому что враг действует вызывающе, но он действует максимально рационально с военной точки зрения. Он охотится за украинскими летчиками. По нашим бомбардировщикам Су-24, которые являются носителями ракет типа Storm Shadow или SCALP. Таким образом, за счет ракетного террора, он пытается отыскать места базирования тех же самолетов, потому что слишком донимают ракеты Storm Shadow вражеским силам и средствам", - сказал Селезнев.

В этой связи, он сказал, что безопасных мест на территории Украины нет.

"Враг будет нацеливать ракетами на всю глубину нашей страны, потому что он имеет такую техническую возможность. А Украина, к большому сожалению, не имеет достаточного количества тех же средств противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Селезнев.

Он напомнил о заявлении советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который говорил, что для надежного прикрытия Украины от вражеских ракет, Украине нужно по меньшей мере 12-13 комплексов ПВО Patriot.

"У нас есть три. Не хватает еще c десяток. Есть над чем работать нашим дипломатам и представителям высшего военно-политического руководства с западными партнерами", - сказал Селезнев.

Атака РФ 15 августа - детали

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 15 августа, Россия осуществила ракетную атаку по Украине. Попадания российских ракет были зафиксированы в ряде областей, которые удалены от линии фронта, в том числе на Львовщине и Волыни.

В частности, сообщалось, что россияне атаковали крылатыми ракетами Львовскую область 15 августа в период с 05:20 до 05:30. Gри этом одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 - попали.

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