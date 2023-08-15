Чтобы предотвратить вражеские удары с флангов, Силам обороны важно выровнять линию фронта, подчеркнул эксперт.

Украинские военные постепенно увеличивают вклинивание в линию обороны российских оккупационных войск на Бердянском направлении. ВСУ укрепляют свои позиции в районе Старомайорского, чтобы продолжить контрнаступление.

Об этом в эфире "24 канала" заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что перед тем, как продвигаться к так называемой "линии Суровикина", необходимо выровнять линию фронта и расширить плацдарм на Бердянском направлении.

В то же время после освобождения населенного пункта Урожайное россияне больше не будут иметь плацдарма для контратакующих действий. Это будет способствовать подготовке ВСУ к дальнейшему продвижению в направлении Заветного Желания и Старомлиновки, возле которой и расположена, известная "линия Суровикина".

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Не менее важным, по мнению Мусиенко, является участок возле Приютного. Однако сейчас там образовался определенный выступ, и чтобы предотвратить вражеские удары с флангов, Силам обороны важно выровнять линию фронта.

В связи с этим эксперт предполагает, что дальнейшие операции на Бердянском направлении будут направлены не только в сторону Старомлиновки, но и на деоккупацию Приютного и окрестных населенных пунктов с целью выравнивания линии фронта и расширения плацдарма.

"По состоянию на сейчас можно говорить о том, что Вооруженные силы создали вклинивание в оборону россиян, которое является достаточным для осторожного расширения плацдарма", – добавил он.

В то же время Мусиенко отметил, что несмотря на большие потери вражеских войск, боеспособность россиян на юге существенно не уменьшилась, из-за чего они и в дальнейшем оказывают мощное сопротивление.

Война в Украине: это стоит знать

Украинские военные отбили сильный штурм под Бахмутом. Российские оккупанты понесли большие потери, в частности, были уничтожены три танка Т-90М "Прорыв". Как отметил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, также был уничтожен личный состав вражеского "добровольческого" формирования, который состоял из ультрас российского футбольного клуба ЦСКА.

В то же время на Херсонщине оккупанты готовятся к боям за Голую Пристань. Источник партизанского движения "Атеш" в Росгвардии сообщил, что россияне закрыли все въезды в город, кроме одного. Кроме того, вражеские войска в Голой Пристани получили приказ о начале неофициального действия в городе режима повышенной готовности.

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