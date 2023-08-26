Он отметил, что также появлялась информация о том, что удар мог быть нанесен ракетой Р-360 ПКРК "Нептун".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что по российскому комплексу С-400 во временно оккупированном Крыму на мысе Тархан Кут ВСУ ударили крылатой ракетой а Storm Shadow или Scalp EG.

"Эти ракеты очень, очень сложные цели для перехвата российских ПВО, не смотря даже на то, что они дозвуковые. Причиной тому, как то, что у этих ракет основная фаза полета это сверхнизкая высота – 30 м от земли, так и то, что эти ракеты сами по себе комплексы РЭБ, способные как ставить помехи, так и противодействовать им", - пояснил эксперт.

Он отметил, что также появлялась информация о том, что удар мог быть нанесен ракетой Р-360 ПКРК "Нептун".

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"Не исключено, поскольку ракеты Р-360 создавались на базе Х-35 и имеют возможность наносить удары, как по надводным, так и по сухопутным целям. Но есть нюанс", - высказался аналитик.

Он отметил, что Р-360 на финальном участке полета находится на сверхнизкой высоте от 3 до 10 м, что делает ее максимально неуязвимой для средств ПВО. "Но место где находился С-400 это мыс Тархан Кут, а там перепад высот от 6 м над уровнем моря до 60 м. И если Storm Shadow или Scalp EG способны безошибочно огибать рельеф, то насколько эта функция эффективна у Р-360 – вопрос", - выразил мнение Коваленко.

Эксперт привел слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что С-400 уничтожила "новая" украинская ракета. "Но о разработках чего-то подобного, что могло сжечь С-400 так, как она была сожжена намедни, не сообщалось", - отметил Коваленко.

То есть, не Storm Shadow или Scalp EG, но и не Р-360. Или… "Не исключено, что мы можем и вправду говорить о дальнейшем развитии ракеты Р-360, но с учетом ставших доступными нам технологий. Все лучшее в Р-360 могло быть улучшено за счет тех же Storm Shadow или Scalp EG", - отметил он.

В своем анализе Коваленко отметил, что считает Р-360 это универсальное средство поражения, которое можно использовать на сухопутном, морском и авиационном носителе.

"Р-360 уничтожила крейсер, который, по идее, должен был защищать от таких ракет. Причем, согласно некоторой информации, не только ракетный крейсер "Москва" был ликвидирован ракетой Р-360. А потому, я не утверждаю, а лишь предполагаю, но с высокой долей вероятности, что речь может идти об одной из новых версий Р-360", - допустил эксперт.

Уничтожение С-400 в Крыму

23 августа на мысе Тархан Кут ракетным ударом была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". В результате взрыва полностью уничтожен сам комплекс, зенитные ракеты и личный состав.

Как пояснил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, уничтожение "Триумфа" будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму.

А сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ уничтожили российскую пусковую установку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму с помощью новой современной украинской ракеты.

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