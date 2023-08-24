Также аналитики Института опровергли заявления оккупантов о достижении успехов в районе Кременной.

Российские оккупанты продолжили ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Об этом говорится в свежем обзоре Института по изучению войны (ISW). В отчете аналитики указали, что по данным российских военкоров, некие добровольческие батальоны проводят наступления в районе Белогоровки в 12 км к югу от Кременной и даже полуокружают украинские силы в этом населенном пункте, однако ISW не наблюдал никакого подтверждения наличия российских позиций в этом районе, соответствующих угрозе окружения.

Кроме того, в Институте отметили, что за сутки ни ВСУ ни российские оккупанты в районе Бахмута не продвигались. Аналогичная ситуация наблюдалась на линии Авдеевка-Донецк.

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Помимо этого, в своем отчете аналитики обратили внимание на удар по российской системе ПВО С-400 в оккупированном Крыму 23 августа. "Удар Украины по российскому объекту ПВО глубоко в тылу указывает на ряд тактических неудач россиян, в частности, на то, что они были не готовы к перехвату ракет с помощью системы ПВО или к использованию средств радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать украинским силам задействовать дрон в этом районе", - отметили аналитики.

При этом эксперты подчеркнули, что эти тактические неудачи, хотя и неожиданны и серьезны, но не свидетельствуют о более широких системных проблемах в российской ПВО.

Удар по российской ПВО в Крыму

23 августа в оккупированном Крыму на мысе Тарханкут произошел взрыв, который уничтожил российскую ЗРК большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Соответствующую информацию обнародовали в ГУР.

В разведке проинформировали, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

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