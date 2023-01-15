В Минобороны Великобритании пояснили, что такое решение кажется менее тревожными для населения, чем объявление об очередной волне частичной мобилизации.

Председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов предложил увеличить возраст призыва на военную службу в армию от 27 до 30 лет уже этой весной.

В ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании поясняется, как это может повлиять на военные действия в Украине. В России такое решение приняли, чтобы не тревожить население новой волной мобилизации.

"Существует реальная вероятность того, что российские лидеры надеются, что смена возрастных критериев для призыва может усилить личный состав, готовый воевать в Украине. Такое решение кажется менее тревожными для населения, чем объявление об очередной волне частичной мобилизации", - пояснили в разведке Британии.

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В то же время сам российский депутат заявлял, что такой шаг должен обеспечить объявленное ранее увеличение численности российских сил на 30%. В британской разведке напомнили, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает такой шаг, и российские чиновники хорошо понимают реакцию общественности на такое решение.

Мобилизация в России

Украинская разведка сообщила, власти РФ могут объявить новую волну мобилизации уже в середине января. Ожидается, что призвать могут до 500 тысяч человек, под мобилизацию попадут даже жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В ВСУ объясняли, что Кремль надеется поддержать динамику боевых действий в Украине с помощью новой волны мобилизации. В Москве даже думают о наступлении на украинские города.

Как отмечается в обзоре Института изучения войны, руководство России хочет срочно провести значительные военные реформы, однако аналитики уверены, что сделать это быстро будет сложно, если вообще возможно.

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