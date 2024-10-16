В Воздушных силах отметили, что два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении РФ.

В ночь на 16 октября Россия нанесла удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400, управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине, а также 136-ю ударными БпЛА.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, по состоянию на 07.00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

Кроме того, в результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины. Более 20 БпЛА все еще находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

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Также в Воздушных силах отметили, что два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении РФ.

Война в Украине - российские дроны

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация модернизировала ударные беспилотники типа Shahed-136. Теперь вражеские дроны-камикадзе набирают более высокую высоту и имеют большую скорость.

Силы обороны Украины должны готовиться к тому, что враг будет выпускать больше беспилотников типа "шахед", и их, вероятно, сложнее будет сбивать, заявил аналитик, авиаэксперт Константин Криволап.

Вопреки всем ухищрениям россиян по использованию "шахедов", Украина придумала инновационную систему их обнаружения: по всей стране множество сетевых микрофонов, установленных на столбах, прослушивают звук двигателя Shahed, а центральная система ПВО сопоставляет данные микрофонов, чтобы отслеживать маршрут каждого дрона и вычислять его вероятную цель.

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