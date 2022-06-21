Такой сценарий довольно реален, хотя после этого существование режима Путина окажется под угрозой.

Общая официальная мобилизация в РФ возможна, но она будет свидетельствовать о панике российского диктатора Владимира Путина и провале "спецоперации".

Об этом в интервью ТСН рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Всеобщая мобилизация в РФ приведет лишь к тому, что на фронт начнут присылать неподготовленных. Их будет, возможно, много. То есть нахватать в России людей не является проблемой. И готовить их не будут, потому что во время подготовки, уже даже через месяц, человек может адаптироваться, и уже в учебных центрах могут возникать какие-то протесты, конфликты, перестрелки и тому подобное. Это реальный сценарий. То есть они на них будут максимально психологически давить. И главное будет не военная подготовка, а попытка не допустить возникновения какого-то протеста, и сразу отправить их на фронт", - сказал он.

Самусь считает, что десятки тысяч потенциально мобилизованных россиян на определенное время изменят ситуацию на фронте. Однако их просто будут "бросать под украинскую артиллерию".

"На определенное время они изменят ситуацию на фронте в том смысле, что украинские военные будут вынуждены тратить свои боеприпасы на то, чтобы перемалывать вот это "мясо". Но в результате, буквально через несколько недель, это все обернется таким ударом по настроениям России, что даже режим Путина может этого не выдержать, потому что всем станет понятно, что у Путина паника, он не знает, что делать, и просто бросает людей в котел, чтобы банально продлить хотя бы на несколько дней, на несколько недель существования своего режима. И это приведет к абсолютно разрушительным последствиям", - сказал эксперт.

Ранее в МВД Украины заявляли, что после новой попытки россиян активизировать боевые действия в Украине у президента РФ Владимира Путина останутся два варианта решений: замораживание конфликта или открытая мобилизация.

Ожидалось, что он объявил войну Украине и всеобщую мобилизацию в РФ во время выступления на параде 9 мая, но этого не произошло.

Сегодня советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что Путин вряд ли в ближайшее время будет вводить в РФ военное положение из-за того, что идея мобилизации является очень непопулярной среди русского населения.

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