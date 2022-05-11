По мнению Денисенко, Путин пока еще боится проводить официальную мобилизацию и пробует идти по пути скрытой мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин вряд ли в ближайшее время будет вводить в РФ военное положение из-за того, что идея мобилизации является очень непопулярной среди русского населения.

Об этом в эфире украинских телеканалов сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает "Укринформ".

"Сейчас я считаю, что в ближайшее время он (Путин – ред.) вряд ли будет вводить военное положение в РФ из-за того, что это очень непопулярная идея - мобилизации населения РФ", - сказал он.

Денисенко выразил мнение, что президент РФ, по логике, должен был бы попытаться сделать еще один рывок, и если этот рывок не удастся, то тогда говорить о мобилизации или военное положение как минимум в части регионов, в частности, в приграничных с Украиной.

"Если говорить о том, что такое военное положение, то это реально очень жесткие ограничения, эта страна превратится в абсолютный концентрационный лагерь. То есть, если и раньше, и сейчас это был и есть такой концлагерь, то после этого это просто абсолютно жесткая вертикаль, абсолютно драконовские правила, начиная от проживания и заканчивая возможностью конфисковывать абсолютно все, что есть у людей, и это, безусловно, мобилизация", - сказал Денисенко.

Он уточнил, что, по его мнению, Путин пока еще боится проводить официальную мобилизацию и пробует идти по пути скрытой мобилизации.

Отвечая на вопрос, Может ли этот рывок быть с использованием тактического ядерного оружия, советник министра сказал, что исключать ничего не следует.

"Исключать мы не можем этого. Но пока вероятность этого достаточно низкая...если он применит тактическое ядерное оружие, например, на Харьковщине, то это может ударить и по самой рф. Потому что ветер, если он пойдет в сторону РФ, (погонит - ред.) радиационные облака и на Белгородщину. Поэтому в этом случае здесь тоже много вопросов, захочет ли он это делать, особенно на Харьковщине или на Донетчине", - отметил Денисенко.

По его словам, отвод российских войск в Белгород означает перегруппировку противника.

"По данным Генштаба, в Белгородской области находятся до 20 батальонно-тактических групп. Они там сконцентрированы, потому что, по мнению Генштаба, очень переживают из-за нашего контрнаступления в Харьковской области. Но у них еще достаточно сил для возможного рывка. Просто, чтобы мы понимали: 1 батальонно-тактическая группа – это 600-800 человек", - проинформировал он.

Ранее Денисенко заявлял, что после новой попытки россиян активизировать боевые действия в Украине у президента РФ Владимира Путина останутся два варианта решений: замораживание конфликта или открытая мобилизация.

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