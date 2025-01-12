Эксперты колеблются, относительно оценок итогов наступления ВСУ в Курской области России, но единогласно называют это смелым шагом и диктовкой условий войны.

Амбициозное наступление Украины на Курскую область России прошлым летом было огромным риском. Военные историки еще долго будут дискутировать, оправдала ли себя эта операция, но есть признаки, что Украина может усилить свои позиции новым наступлением, пишет Business Insider.

Эта операция, несмотря на расходы, дала украинцам возможность вырваться из длительной оборонительной позиции, перейти в наступление и заставить Россию перераспределять ресурсы. Также есть вероятность, что это поспособствует Киеву в потенциальных мирных переговорах.

"Трудно сказать, пока все не завершится, но я бы все равно сказал, что это был хороший шаг", - отметил Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований.

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Попытка изменить статус-кво

Наступление стало неожиданностью как для наблюдателей за войной, международных партнеров Украины, так и для российских солдат. Украина заявила, что стремилась создать буферную зону, ослабить российские ресурсы и получить рычаги для переговоров.

Операция также должна была морально поддержать украинские силы и продемонстрировать западным партнерам решимость Киева. Перехват инициативы, как отмечают военные эксперты, является ключевым для достижения успеха.

"Без инициативы вы постоянно защищаетесь, а враг загоняет вас в тупик", - сказал Джордж Баррос, эксперт по военным вопросам Института изучения войны.

Украина также продемонстрировала эффективность использования беспилотников и маневренной техники. Но эти действия обошлись дорого. Мэтью Сэвилл, бывший аналитик разведки Великобритании, отметил, что под Курском Украина потеряла значительную часть бронетехники, полученной от западных партнеров.

Первоначальная реакция России и ее последствия

Реакция Москвы была запоздалой, что позволило Украине захватить больше территории. Однако России удалось избежать значительного ослабления своих позиций на других фронтах, и ее армия возобновила наступление осенью.

Украина же вынуждена была перебрасывать силы с других направлений, что усложняло ее оборону. Однако, по словам украинского командования, это был необходимый шаг для уменьшения давления на фронтах и сдерживания российского наступления.

По данным британской разведки, под Курском Россия понесла значительные потери: более 38 тыс. военных и более тысячи единиц техники. В то же время Украина удержала значительную территорию, что может стать важным аргументом в переговорах.

"Тот, кто контролирует Курск, вероятно, будет в более сильной позиции для переговоров о прекращении огня", - подчеркнул полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Оправдала ли себя операция?

Оценки экспертов разделились: "Это был смелый шаг, который временно поставил Россию в оборонительную позицию", - отметил Сэвилл. Однако он считает, что длительное удержание территории Курской области могло быть ошибкой.

Баррос, со своей стороны, назвал это наступление примером того, как Украина пытается диктовать условия войны.

Курская область сегодня

Как писал УНИАН, 5 января ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области к северо-востоку от Суджи. По данным американского Института изучения войны, украинские силы достигли тактических успехов, продвинувшись в ряде населенных пунктов.

Также мы рассказывали, что российские военблогеры завыли после начала украинской контратаки в Курской области. Они в частности жаловались на то, что украинцы накрыли весь район мощными системами радиоэлектронной борьбы, из-за чего большинство российских дронов оказались бесполезными.

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