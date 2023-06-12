Действуют ВСУ небольшими мобильными штурмовыми группами, на бронеавтомобилях, либо легкобронированной технике.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил правильную стратегию Генштаба и официальных лиц, сообщать о продвижении и освобождении с задержкой по времени.

Он уверен что освобождено уже не только село Сторожевое, чисто логически, но не время.

"Действуют СОУ небольшими мобильными штурмовыми группами, на бронеавтомобилях, либо легкобронированной технике, что говорит и о том, что это не основные ударные силы. В общем, назовём это так, разведка боем на максималках с перевыполненными задачами", - написал Коваленко.

Коваленко считает, что освобождение Сторожевого лишь подтверждает догадки относительно движения вдоль речки Мокрые Ялы по обоим берегам.

"Это позволяет, с учётом "других движений" оккупантам создавать угрозу "интересного положения" и мотивирует их отрицательно наступать раньше прямого контакта. Из всего вышеизложенного и без учёта ещё четвёртого и пятого моментов, которые вам не сильно будут интересными, да и озвучивать которые не следует, можно сделать весьма ожидаемый вывод - всё только начинается", - сказал он.

Освободжение Сторожевого - детали

Украинские защитники продолжают продвигаться в Донецкой области. Одесские морпехи объявили, что в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области. Населенный пункт находился под оккупацией с марта 2022 года, отмечают в 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.