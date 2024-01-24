Бывший специальный советник армии США по делам России в Европе Марк Войгер заявил, что присутствие украинских военнопленных на борту российского самолета Ил-76, упавший в Белгородской области, "очень маловероятен".
Как отметил Войгер в комментарии Sky News, россияне заявили, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных. Все пассажиры самолета погибли.
Впрочем, эксперт сомневается в правдивости версии россиян. Войгер сказал обнародованная информация является "поверхностной". "Очень маловероятно", что на борту были военнопленные.
Падение Ил-76: были ли на борту украинские воины
В России "на голову" жителям Белгородской области, вероятно, упал военный самолет тяжеловес Ил-76.
Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. На данный момент оперативные службы РФ проверяют информацию о его падении.
Минобороны РФ заявило о том, что на борту самолета якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. В ВСУ сейчас эту информацию проверяют.