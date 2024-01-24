Эксперт считает, что информация о падении самолета является достаточно поверхностной, чтобы делать однозначные выводы.

Бывший специальный советник армии США по делам России в Европе Марк Войгер заявил, что присутствие украинских военнопленных на борту российского самолета Ил-76, упавший в Белгородской области, "очень маловероятен".

Как отметил Войгер в комментарии Sky News, россияне заявили, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных. Все пассажиры самолета погибли.

Впрочем, эксперт сомневается в правдивости версии россиян. Войгер сказал обнародованная информация является "поверхностной". "Очень маловероятно", что на борту были военнопленные.

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Падение Ил-76: были ли на борту украинские воины

В России "на голову" жителям Белгородской области, вероятно, упал военный самолет тяжеловес Ил-76.

Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. На данный момент оперативные службы РФ проверяют информацию о его падении.

Минобороны РФ заявило о том, что на борту самолета якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. В ВСУ сейчас эту информацию проверяют.

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