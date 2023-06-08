Сообщается, что украинская делегация ставила вопрос о поставках F/A-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре.

На Западе обсуждают возможную отправку Украине истребителей F/A-18 вместе с уже согласованными поставками F-16, пишет Politico.

По данным издания, украинская делегация ставила вопрос о поставках F/A-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре на прошлой неделе.

Отмечается, что Украина может получить "десятки старых, но исправных F/A-18", которые вскоре будут доступны для экспорта, поскольку Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия уже переходят с F/A-18 на F-35.

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В то же время, по данным Politico, до реализации этого плана еще далеко, однако "разговоры об оружии имеют привычку превращаться в поставки".

F/A-18 - американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. На сегодня является основным боевым самолетом ВМС США. Находится также на вооружении ряда стран Европы и Азии.

Истребители F-16 для Украины - новости

Напомним, ранее сообщалось, что Украина уже сформировала первый список пилотов для обучения F-16.

Также отмечалось, что Польша и Нидерланды готовы начать обучение украинских пилотов на F-16.

Известно, что во время ожидаемого контрнаступления против российских войск этим летом Украина откажется от использования истребителей F-16, но задействует все наземные вооружения, заявлял инистр обороны Украины Алексей Резников.