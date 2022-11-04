Компания с начала полномасштабного вторжения России направила на поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарные цели 632 млн гривень.

Группа продолжает закупать оснащение для украинских военных: бронежилеты, квадрокоптеры, портативные рации, автотранспорт. Предприятия группы регулярно передают теплую одежду, медикаменты и продуктовые наборы.

Вся помощь защитникам Украины предоставляется в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт".

Кроме того, за все время полномасштабного вторжения компания передала военным почти двести автомобилей из собственного автопарка, а также продолжает на регулярной основе закупку и передачу пикапов.

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ДТЭК тесно сотрудничает с органами власти, обеспечивая приборами освещения, генераторами, системами очистки воды.

Вместе с Фондом Рината Ахматова организуется передача помощи в регионы. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Украине – представители компании передали продукты питания для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Также с самого начала войны ДТЭК предоставляет бесплатную электроэнергию военным, больницам и объектам критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Всего с 24 февраля компании группы предоставили более 100 учреждениям критической инфраструктуры бесплатную электроэнергию на более чем 250 млн гривень.

"Сегодня ДТЭК все силы направил на восстановление разрушенной врагом инфраструктуры, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу энергосистемы и минимизировать неудобства для потребителей. Это ключевой и безусловный приоритет. При этом мы продолжаем поддерживать Вооруженные силы Украины необходимым оборудованием и средствами. Эта помощь будет продолжаться до окончательной победы Украины. Это четкая позиция компании и ее акционера Рината Ахметова", - отметил генеральный директор Максим Тимченко.

Всего с начала войны бизнесы в рамках инициативы "Стальной фронт" направили на помощь Украине и украинцам свыше 3 млрд грн, и каждый день эта цифра растет.