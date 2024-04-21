Европейские страны должны активизировать усилия по поддержке страны.

Страны Европейского Союза должны оказать Украине большую поддержку, поскольку следующий пакет помощи от Соединенных Штатов Америки может оказаться последним.

Об этом заявил глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke. По его словам, после длительной задержки в Штатах в Европе осознали, насколько неопределенной стала американская поддержка Украины.

"Возможно, это будет последний пакет помощи от США на очень долгое время - или вообще последний. Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", - цитирует Хофрайтера ntv.

Палата представителей проголосовала за помощь Украине:

Как сообщал УНИАН, вчера Палата представителей американского Конгресса США проголосовала за оказание помощи союзникам. "За" проголосовали 311 представителей Палаты: 210 демократов и 101 республиканец.

Теперь документ должен одобрить Сенат, а затем - президент Джо Байден. В Пентагоне уверяли, что сразу после согласования будут готовы передать Украине пакет вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта помощь даст стране "шанс на победу" в войне с российскими захватническими войсками.

Вас также могут заинтересовать новости: