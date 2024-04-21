Страны Европейского Союза должны оказать Украине большую поддержку, поскольку следующий пакет помощи от Соединенных Штатов Америки может оказаться последним.
Об этом заявил глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke. По его словам, после длительной задержки в Штатах в Европе осознали, насколько неопределенной стала американская поддержка Украины.
"Возможно, это будет последний пакет помощи от США на очень долгое время - или вообще последний. Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", - цитирует Хофрайтера ntv.
Палата представителей проголосовала за помощь Украине:
Как сообщал УНИАН, вчера Палата представителей американского Конгресса США проголосовала за оказание помощи союзникам. "За" проголосовали 311 представителей Палаты: 210 демократов и 101 республиканец.
Теперь документ должен одобрить Сенат, а затем - президент Джо Байден. В Пентагоне уверяли, что сразу после согласования будут готовы передать Украине пакет вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта помощь даст стране "шанс на победу" в войне с российскими захватническими войсками.