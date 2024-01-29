Все восемь "шахедов" были уничтожены / фото facebook.com/JointForcesCommandAFU

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что сегодня некоторые "шахеды" российских оккупантов долетели вплоть до западных границ нашей страны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ночной атаке российских оккупантов по территории Украины.

По словам Игната, в течение нескольких последних дней наблюдалось сопоставимое "затишье" в работе вражеской авиации. Это связано с различными факторами-как с задачами оккупантов, так и с погодными условиями.

Видео дня

"Но сейчас на утро мы видим около 8-10 воздушных целей. На Южном, в частности, направлении. Также в акватории Азовского моря несколько истребителей осуществляют патрулирование", - сказал он.

Что касается ночи, отметил представитель, если сравнить вчерашнее и сегодняшнее утренние сообщения, то они "фактически идентичны" в части применения средств воздушного нападения врага.

"Тоже восемь беспилотников ударного типа, типа "шахед" применил враг, три ракеты С-300 и одну, а не две, ракеты "Искандер-М", как это было вчера. Направления атак С-300 - это тоже Донетчина, "Искандер" - Полтавщина, в частности Кременчугский район. Об этом говорят местные власти, говорят о том, какое предприятие там обычно враг атакует, пытается атаковать", - отметил Игнат.

Кроме того, он отметил, что минувшей ночью оккупанты тоже применили восемь "шахедов", уничтожить из которых удалось четыре. Это объясняется тем, что враг бил ими именно по прифронтовой зоне - фактически по линии обороны.

"Сегодня география "шахедов" была больше - вплоть до западных границ нашего государства некоторые единицы долетели. В конце концов - все были уничтожены в тех областях, где мы уже сообщили. Это, в частности Николаевщина, Житомирская область, Ривненщина и Хмельнитчина", - сказал спикер.

Атака РФ 29 января - детали

В ночь на 29 января российская оккупанты атаковали территорию Украины восемью ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Дроны враг запускал из района Приморско-Ахтарск, что в России.

Также Захватчики атаковали одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области и тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

Было уничтожено восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: