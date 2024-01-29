Он объяснил сравнимое "затишье" в работе вражеской авиации в течение нескольких последних дней.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что сегодня некоторые "шахеды" российских оккупантов долетели вплоть до западных границ нашей страны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ночной атаке российских оккупантов по территории Украины.

По словам Игната, в течение нескольких последних дней наблюдалось сопоставимое "затишье" в работе вражеской авиации. Это связано с различными факторами-как с задачами оккупантов, так и с погодными условиями.

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"Но сейчас на утро мы видим около 8-10 воздушных целей. На Южном, в частности, направлении. Также в акватории Азовского моря несколько истребителей осуществляют патрулирование", - сказал он.

Что касается ночи, отметил представитель, если сравнить вчерашнее и сегодняшнее утренние сообщения, то они "фактически идентичны" в части применения средств воздушного нападения врага.

"Тоже восемь беспилотников ударного типа, типа "шахед" применил враг, три ракеты С-300 и одну, а не две, ракеты "Искандер-М", как это было вчера. Направления атак С-300 - это тоже Донетчина, "Искандер" - Полтавщина, в частности Кременчугский район. Об этом говорят местные власти, говорят о том, какое предприятие там обычно враг атакует, пытается атаковать", - отметил Игнат.

Кроме того, он отметил, что минувшей ночью оккупанты тоже применили восемь "шахедов", уничтожить из которых удалось четыре. Это объясняется тем, что враг бил ими именно по прифронтовой зоне - фактически по линии обороны.

"Сегодня география "шахедов" была больше - вплоть до западных границ нашего государства некоторые единицы долетели. В конце концов - все были уничтожены в тех областях, где мы уже сообщили. Это, в частности Николаевщина, Житомирская область, Ривненщина и Хмельнитчина", - сказал спикер.

Атака РФ 29 января - детали

В ночь на 29 января российская оккупанты атаковали территорию Украины восемью ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Дроны враг запускал из района Приморско-Ахтарск, что в России.

Также Захватчики атаковали одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области и тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

Было уничтожено восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

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