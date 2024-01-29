Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что сегодня некоторые "шахеды" российских оккупантов долетели вплоть до западных границ нашей страны.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ночной атаке российских оккупантов по территории Украины.
По словам Игната, в течение нескольких последних дней наблюдалось сопоставимое "затишье" в работе вражеской авиации. Это связано с различными факторами-как с задачами оккупантов, так и с погодными условиями.
"Но сейчас на утро мы видим около 8-10 воздушных целей. На Южном, в частности, направлении. Также в акватории Азовского моря несколько истребителей осуществляют патрулирование", - сказал он.
Что касается ночи, отметил представитель, если сравнить вчерашнее и сегодняшнее утренние сообщения, то они "фактически идентичны" в части применения средств воздушного нападения врага.
"Тоже восемь беспилотников ударного типа, типа "шахед" применил враг, три ракеты С-300 и одну, а не две, ракеты "Искандер-М", как это было вчера. Направления атак С-300 - это тоже Донетчина, "Искандер" - Полтавщина, в частности Кременчугский район. Об этом говорят местные власти, говорят о том, какое предприятие там обычно враг атакует, пытается атаковать", - отметил Игнат.
Кроме того, он отметил, что минувшей ночью оккупанты тоже применили восемь "шахедов", уничтожить из которых удалось четыре. Это объясняется тем, что враг бил ими именно по прифронтовой зоне - фактически по линии обороны.
"Сегодня география "шахедов" была больше - вплоть до западных границ нашего государства некоторые единицы долетели. В конце концов - все были уничтожены в тех областях, где мы уже сообщили. Это, в частности Николаевщина, Житомирская область, Ривненщина и Хмельнитчина", - сказал спикер.
Атака РФ 29 января - детали
В ночь на 29 января российская оккупанты атаковали территорию Украины восемью ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Дроны враг запускал из района Приморско-Ахтарск, что в России.
Также Захватчики атаковали одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области и тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.
Было уничтожено восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.