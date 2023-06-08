Количество прилетов не счесть, ведь их было множество.

На Запорожском направлении у оккупантов начались "жаркие летние дни и ночи". Особенно это касается захватчиков, базирующихся во временно оккупированном Токмаку.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, последние два дня "взрывно горячо" было в районе захваченных врагом автотранспортного предприятия, так называемого "мрео" и железнодорожного вокзала.

"Не спалось оккупантам и сегодня вплоть до двух часов ночи. Подсчитываем сколько оккупантов навеки устали от летней жары", - отметил мэр.

Видео дня

Между тем, местное издание "РИА-Мелитополь" сообщает, что "прилеты" в Токмаке продолжались всю ночь. Их было столько, что и не счесть.

"Всю ночь в Токмаке на Запорожском фронте было очень жарко! К*цапы дохли, как мухи. Количество пролетов было таким, что даже посчитать невозможно! Русня отключила сотовую связь и интернет в Токмаке и Молочанске", - пишет издание.

Запорожское направление - последние новости

4 июня вблизи оккупированного российскими захватчиками Мелитополя в Запорожской области раздался очередной мощный взрыв.

Днем раньше было взорвано железнодорожные пути возле села Долинское, по которым оккупанты транспортировали военную технику и личный состав. Такое 3 июня много взрывов прогремело в Бердянске Запорожской области, в частности - возле аэропорта и порта.

Кроме этого стало известно, что во временно оккупированный Мелитополь завезли отряды российских шпионов, которые выискивают патриотически настроенных граждан.

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