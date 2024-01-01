Агрессор бил по жилому сектору, в результате чего есть много разрушений.

В новогоднюю ночь российская армия несколько раз атаковала Одессу ударными дронами.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, по областному центру было нанесено несколько ударов. По предварительным данным, есть пять "локаций", которые пострадали, в том числе частные и многоэтажные жилые дома.

"Есть прямое попадание в многоэтажку... в результате российской атаки пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое - госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте", - рассказал чиновник.

Видео дня

В мэрии города обнародовали видео, на которых зафиксированы ужасные разрушения жилых домов. "В результате атаки БПЛА в Одессе в новогоднюю ночь пострадал частный сектор... Поврежден многоквартирный дом - есть пострадавшие. Развернут оперативный штаб...", - сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Удар по Украине в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января армия РФ била по Украине, произошли попадания в Николаевской области и Одессе, где в разных районах города в жилых домах возникли пожары. Ночью глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о погибшем и сказал, что количество пострадавших уточняется.

Под утро взрывы раздались во Львове - обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект, в результате чего там начался пожар. В частности, зафиксировали падение обломков дрона в Дублянах, вспыхнуло общежитие. Кроме того, в день рождения Степана Бандеры оккупанты полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще.

Вас также могут заинтересовать новости: