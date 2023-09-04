Всего этой ночью зафиксированы пуски 32 "Шахедов".

В ночь на 4 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую и Днепропетровскую области ударными БПЛА "Шахед-136/131".

Как сообщили в Воздушных силах, запуск дронов-камикадзе осуществлялся с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, рф).

"Всего зафиксированы пуски 32 "Шахедов", которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеские ударные БпЛА. Применены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

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Удар по Украине 4 сентября - это надо знать

Этой ночью российские захватчики атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Шесть беспилотных летательных аппаратов в небе над областью уничтожили защитники из воздушного командования "Восток". В то же время есть попадание по инфраструктурному объекту.

Также Российская Федерация атаковала юг Одесской области. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Из-за попадания обломков возникло несколько возгораний.

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