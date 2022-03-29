Реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" оккупанты совершили накануне.

Русские варвары обстреляли кассетными боеприпасами один из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" российские захватчики совершили накануне, 28 марта.

Четыре ракеты были оснащены запрещенными кассетными боеприпасами. В ходе осмотра места событий правоохранителями и работниками взрывотехнической службы обнаружены и изъяты фрагменты вражеских ракет.

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Каких либо военных объектов на данной территории нет.

"Указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно Конвенции о запрете кассетного оружия. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вражеской армии", - говорится в сообщении.

Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сегодня, 29 марта, нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области.

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