Антон Вовк погиб в бою во время выполнения задания на передовой.

На войне погиб музыкальный редактор известного кулинарного шоу "МастерШеф" и других проектов Антон Вовк. Сердце мужчины перестало биться 28 декабря 2024 года.

Трагическую новость сообщил телеканал СТБ на своей официальной странице в Instagram. Вовк пополнил ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. Он служил в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая с августа ведет бои за Курскую область. После смерти у редактора осталась жена и две дочери.

Более 10 лет своей жизни Антон посвятил проекту "МастерШеф". Также за свою карьеру он работал над проектами "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні муки", "Звана вечеря" и другие.

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"Большая потеря в нашей "старлайтовской" семье. Погиб наш коллега, музыкальный редактор проекта "МастерШеф" и наш защитник, Антон Вовк. Антон работал с нами с 2011 года. Сначала на телеканале СТБ, с 2020 года - старшим музыкальным редактором Starlight Production. 10 лет работал в команде "МастерШеф", - говорится в сообщении телеканала.

На фронте редактор получил звание сержанта и за преданную службу получил более 10 различных наград и отличий. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

"Во время полномасштабной войны Антон встал на защиту страны. Служил в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде. В рядах Сил обороны Антон получил звание младшего сержанта и получил более десяти наград и отличий, в том числе золотой крест за проявленное мужество и успешное выполнение боевых задач. Антон погиб 28.12.2024 во время ведения боевых действий и выполнения боевого задания", - добавили представители телеканала.

Напомним, ранее Эктор показал, как отстроили павильон "МастерШеф" и ответил, будет ли новый сезон шоу. Судья проекта поделился трогательным видео в сети, на котором показал, как изменилась съемочная площадка через месяц после обстрела.

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