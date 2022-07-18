Разработкой дизайна займутся волонтеры.

В украинской армии появится унифицированная женская военная форма. Ее разработкой занимаются две инициативные группы волонтеров.

Об этом сообщает "BBC News Украина".

Первая группа работает при поддержке Офиса президента в рамках проекта первой леди "безбарьерность". Вторая - во главе с депутаткой Киевсовета Ириной Никорак - Arm Women Now. Минобороны провело встречу с обеими группами, и теперь они совместно работают.

Волонтеры должны проанализировать мировой опыт по женской формы в других армиях и обратить внимание на типы фигур. Ожидается, что на первых этапах индивидуально будут подбирать одежду женщинам.

Автор проекта Arm Women Now депутат Ирина Никорак рассказала, что первую партию брюк, кителей и тактического белья уже на этой неделе передадут защитницам на безвозмездной основе. Женщины должны протестировать форму и убедиться, что она функциональна и удобна.

По словам депутата, идея возникла после многочисленных запросов от женщин, которые сейчас воюют на передовой. Она пояснила, что мужские размеры и фасоны одежды не соответствуют женским. Так, штаны могут хорошо сидеть в бедрах, но великоваты в талии, у кителей - длинные рукава, плечо спускается почти до локтя. Из-за этого женщинам приходится перешивать форму или приспосабливать ее булавками и тактическим ремнем в полевых условиях, что очень неудобно и нефункционально.

Как ранее сообщал УНИАН, бывшая учительница истории стала первой женщиной, возглавившей артиллерийское подразделение ВСУ.

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