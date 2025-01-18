В разведке отмечают, что сопротивление войне против Украины внутри России усиливается.

Неизвестные диверсанты сожгли вышки связи вблизи города Краснодар в России. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

"В ночь на 17 января движение сопротивления путинскому режиму уничтожило две вышки связи вблизи Краснодара, подожгли их", - отметили в ГУР, добавив соответствующее видео.

В разведке подчеркнули, что сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается.

Как сообщал УНИАН, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что в ночь на 18 января подразделения ГУР МОУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали федеральное государственное казенное учреждение "8 марта" в Тульской области России.

Кроме того, в частности Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны также в ночь на 18 января нанесли успешный удар по нефтебазе в Калужской области России.

Среди прочего, украинские ударные беспилотники попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на временно оккупированной территории Херсонской области.

Также ракетные войска ВСУ нанесли огневое поражение по комплексу "Бук-М3" и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300, которые находились на временно оккупированной территории Донецкой области.

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