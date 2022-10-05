На Западе подчеркивают, что сейчас Путин блефует.

В Европе и США заявляют, что пока не видят признаков активности, связанных с ядерным потенциалом России.

"Сейчас он блефует", — сказал Юрий Федоров, военный аналитик из Праги в комментарии Reuters. "Но что будет через неделю или через месяц, трудно сказать — когда он поймет, что война проиграна".

На вопрос, движется ли Путин к ядерной атаке, директор ЦРУ Уильям Бернс сказал CBS: "Мы должны очень серьезно отнестись к такого рода угрозам, учитывая все, что поставлено на карту".

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Бернс, однако, сказал, что у разведки США нет "практических доказательств" того, что Путин движется к неотвратимому применению тактического ядерного оружия.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

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