Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова.

Украинские правоохранители начали уголовное производство по факту подготовки подростков на оккупированных территориях Донецкой области к участию в боевых действиях.

Читайте такжеСтало известно имя убитого на Донбассе украинского военногоОб этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Уголовное производство начато по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса Украины - вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность

«С 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях. Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искажают суть происходящих событий и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине», - говорится в сообщении.

Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 заведений, в частности так называемые общественные военно-патриотические движения «Молодая Гвардия Донбасса», «Амазонки», «Патриот», «Бастион», а также «Степные Волки».

По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками НЗФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.

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Автор: УНИАН