Украинские правоохранители начали уголовное производство по факту подготовки подростков на оккупированных территориях Донецкой области к участию в боевых действиях.
Читайте такжеСтало известно имя убитого на Донбассе украинского военногоОб этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Уголовное производство начато по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса Украины - вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность
«С 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях. Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искажают суть происходящих событий и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине», - говорится в сообщении.
Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 заведений, в частности так называемые общественные военно-патриотические движения «Молодая Гвардия Донбасса», «Амазонки», «Патриот», «Бастион», а также «Степные Волки».
По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками НЗФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.
Другие новости по теме
- Фильм о войне на Донбассе вошел в школьную программу Дании
- Российский снайпер на Донбассе смертельно ранил украинского бойца
- Как прошел первый день февраля на Донбассе: детали от штаба ООС
- "Собирали мозги в кучу руками": журналист показал, как снайперы боевиков ранили бойцов вблизи Донецка (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram