Они создавались на протяжении последних 70 лет.

У России еще есть "десятки тысяч тонн" боеприпасов, которых хватит на месяцы активных боевых действий. Их создавали в течение последних 70 лет, поэтому, несмотря на успешные удары по складам оккупантов, у врага все еще есть возможности для обстрелов. Но зато эффективность снарядов РФ не слишком высокая.

Такой информацией поделился военный эксперт Сергей Грабский в эфире национального телемарафона.

"Ресурсы там очень велики. Нужно понимать, что эти запасы создавались на протяжении как минимум последних 70 лет. Такие запасы создавались, создаются и имеются на территории Российской Федерации, и эти запасы исчисляются десятками тысяч тонн боеприпасов", — рассказал Грабский.

По словам эксперта, РФ сможет снабжать боеприпасами свои войска на фронте в течение долгого времени. Однако эффективность этих снарядов нельзя назвать высокой. Процент "отказов" среди них достаточно высокий, но если судить по общему количеству, то боеприпасов еще "достаточно много".

Грабский также затронул тему уничтожения вражеских складов. По его мнению, это дало лишь частичный эффект: снизило наступательные способности противника и темп продвижения.

"Мы уже удерживаем ее [ситуацию] достаточно хорошо и, несмотря на пока еще преимущество в боеприпасах со стороны противника, мы уже можем говорить о том, что противник уже не с таким успехом и темпом пытается продвигаться, в принципе, он уже нигде не продвигается, кроме отдельных участков фронта на Донбассе, но, к сожалению, надо понимать, что эти запасы боеприпасов РФ еще очень и очень велики и их хватит еще на месяцы активных боевых действий", — подытожил Грабский.

Напомним, за последние недели ВСУ уничтожили 50 складов с боеприпасами противника с помощью РСЗО HIMARS. Эти реактивные системы залпового огня позволяют взрывать тыловые объекты оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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