Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.
Об этом она сообщила Телеграмм-канале касательно встречи с генеральным директором Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Кэтрин Бомбергер.
"Обменялись опытом и обсудили совместные действия по поиску и идентификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, защите прав их родственников и оказанию содействия по разработке соответствующих законодательных актов в этой сфере. Отметила, что в результате вооруженной агрессии РФ на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 258 человек (в том числе 67 военнослужащих, резервистов) считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах", - сообщила омбудсмен.
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Денисова добавила, что работа по их поиску должна осуществляться в рамках Трехсторонней контактной группы, в соответствии с Минскими договоренностями, но процесс пока заблокирован российской стороной.
Во время встречи омбудсмен также обратила внимание на проблемы поиска пропавших без вести при особых обстоятельствах во временно оккупированном Крыму и Севастополе.
"С 2014-го года Управлением верховного комиссара ООН по правам человека в Украине зафиксированы 43 случая насильственных исчезновений на территории незаконно оккупированного полуострова. Мы имеем данные об 11-ти таких людях", - отметила Денисова.
Она выразила надежду на плодотворное взаимодействие с ICMP, которое будет способствовать поиску и идентификации пропавших без вести.
Ранее Денисова заявляла, что на оккупированном Донбассе удерживают в плену 280 украинцев.
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