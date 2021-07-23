Также с 2014 года Управлением верховного комиссара ООН по правам человека зафиксированы 43 случая насильственных исчезновений на территории оккупированного Крыма.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

Об этом она сообщила Телеграмм-канале касательно встречи с генеральным директором Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Кэтрин Бомбергер.

"Обменялись опытом и обсудили совместные действия по поиску и идентификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, защите прав их родственников и оказанию содействия по разработке соответствующих законодательных актов в этой сфере. Отметила, что в результате вооруженной агрессии РФ на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 258 человек (в том числе 67 военнослужащих, резервистов) считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах", - сообщила омбудсмен.

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Денисова добавила, что работа по их поиску должна осуществляться в рамках Трехсторонней контактной группы, в соответствии с Минскими договоренностями, но процесс пока заблокирован российской стороной.

Во время встречи омбудсмен также обратила внимание на проблемы поиска пропавших без вести при особых обстоятельствах во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

"С 2014-го года Управлением верховного комиссара ООН по правам человека в Украине зафиксированы 43 случая насильственных исчезновений на территории незаконно оккупированного полуострова. Мы имеем данные об 11-ти таких людях", - отметила Денисова.

Она выразила надежду на плодотворное взаимодействие с ICMP, которое будет способствовать поиску и идентификации пропавших без вести.

Ранее Денисова заявляла, что на оккупированном Донбассе удерживают в плену 280 украинцев.

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Автор: Инна Андалицкая