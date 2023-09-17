Какого числа Покров Пресвятой Богородицы отмечаем в этом году, почему перенесли дату и что нужно делать в этот день.

Покров Пресвятой Богородицы, или Покрова Пресвятой Богородицы - это большой церковный праздник, связанный с преданием о чудесном явлении Девы Марии жителям Константинополя. Историю этого события, каких традиций нужно придерживаться в этот день и что грешно делать - рассказываем в материале.

Покрова Пресвятой Богородицы - как появился этот праздник и почему он так называется

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы имеет удивительную историю. Верующие вспоминают чудесное явление Божьей Матери, которое произошло в середине X века во Влахернской церкви Константинополя. В этом храме тогда хранились головной покров, риза и пояс Пресвятой Богородицы.

В 910 году Константинополь попал в осаду сарацинов - в любой момент город мог пасть. Жители, понимая, что вот-вот ворвутся солдаты, нашли убежище во Влахернском храме и стали там молиться, в том числе и император Лев VI с императрицей. Во время всенощного бдения произошло чудо: святой юродивый Андрей с учеником Епифанием увидели, как Божья Матерь коленопреклоненно молилась о спасении народа. После Она подошла к Престолу, сняла с головы покрывало и покрыла им всех молящихся в храме. Покров сиял в Ее руках, а сама Богородица стояла в окружении ангелов и святых. Исчезла Она так же незаметно, а на следующее утро враг отступил от города. Есть версия, что на море поднялась большая буря, которая уничтожила вражеский флот, по другой версии - сарацин разбило византийское войско.

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Как бы там ни было, но явление Богоматери стало знаковым и после этого люди стали обращаться к Ней с молитвами о защите и покрове. Так праздник и получил свое название.

Когда Покрова Пресвятой Богородицы в 2023 году

Полное название праздника - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Православная церковь всегда отмечала его 14 октября. Но в этом году, в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата праздника сдвинулась на 13 дней раньше. В 2023 году Покрова Пресвятой Богородицы будут отмечать 1 октября.

В то же время принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Покрова не входит в число двунадесятых праздников, то есть, не принадлежит к 12 главным, так как события происходили уже не в годы жизни Матери Божией. Но тем не менее сам праздник в православии считается большим.

Что нельзя делать на Покров

Как и в любой другой большой праздник на Покров Пресвятой Богородицы есть ряд запретов:

запрещено ссориться и сквернословить;

нельзя заниматься тяжелым трудом, стирать, убирать, резать, шить, вязать, вышивать;

не следует давать пустые обещания - это к неудаче;

нельзя напиваться.

На Покров также не следует предаваться унынию и грусти - положено благодарить Господа и Богородицу за все, что имеешь.

Что можно делать на Покров

В этот праздник принято идти в храм, поставить свечку и помолиться. У святой Богородицы просят об исцелении от болезней, семейном счастье и, конечно, молятся о защите от врагов и мире - в стране и доме. В Украине в праздник Покрова отмечают День защитников и защитниц Украины и просят для них покровительства Богородицы. Считается, что Покров Пресвятой Богородицы - это день, когда все молитвы будут услышаны.

Кроме этого, есть и другие традиции на Покров Пресвятой Богородицы. В этот день принято:

готовить блины и угощать ими семью и знакомых - чем больше блинов, тем больше тепла в доме будет;

собираться с близкими за общим столом;

обязательно помочь бедным и обездоленным - считается, что щедрость в этот день вознаградится.

Обычно к этому дню собирали весь урожай, заканчивали все работы на поле, в саду и огороде и устраивали широкие гулянья. С Покрова начиналась пора свадеб. В народе считалось, что незамужним девушкам в праздник следует обязательно поставить свечу в храме - чем раньше поставишь, тем раньше замуж выйдешь.

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы

С этого дня начинаются первые холода. По его приметам судили, какой будет осень, зима и Рождество:

выпал снег на Покров - Рождество будет без снега;

теплая и солнечная погода - осень будет затяжной;

северный ветер дует - к холодной зиме, южный - к теплой;

если парень с девушкой познакомятся на Покров - будут супругами.

В этот день также принято идти в лес за груздями и рыжиками - после их уже не будет.

Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - что и на какие даты перенесли.

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